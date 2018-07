Irregolarità sul mercato: prosciolte Atalanta e Perugia

IlSezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha prosciolto l’Atalanta e il Perugia e i rispettivi presidenti, Luca Percassi e Massimiliano Santopadre, deferiti dal Procuratore Federale per accordi riguardanti trasferimenti di calciatori al fine di eludere obblighi contrattuali in capo al Perugia, con riferimento in particolare ai calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre.

Il TFN ha inoltre respinto il deferimento del Procuratore Federale a carico del Palermo e di Maurizio Zamparini per le dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo in relazione alla gara di Serie B Parma-Palermo dello scorso 2 aprile.