Manfredonia, deceduto Renzo Gatta papà di Giandiego

Di:

Manfredonia/Vieste, 13 luglio 2018. E’ deceduto il professore Renzo Gatta, già Consigliere comunale del Movimento Sociale Italiano (poi diventato An e PdL), padre di Giandiego, attuale Vice Presidente e Consigliere regionale del Consiglio regionale pugliese.

Da raccolta dati, l’uomo è stato trovato sugli scogli a Vieste e avrebbe battuto la testa per una caduta accidentale. Accertamenti in corso.

Le condoglianze

I colleghi del Gruppo di Forza Italia (Nino Marmo, Domenico Damascelli e Francesca Franzoso), si stringono attorno all’amico Giandiego per la tragica perdita del papà Renzo, già consigliere regionale della Puglia. “Un galantuomo, una persona perbene. Partecipiamo con sincero affetto e commozione alla sua scomparsa. A lui e a tutta la sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze”.

LE CONDOGLIANZE DI DE LEONARDIS E MORGANTE A GIANDIEGO GATTA

Di seguito, una nota dei consiglieri Giannicola De Leonardis e Luigi Morgante. “Esprimiamo le più sentite condoglianze all’amico e collega Giandiego Gatta e ai suoi familiari, per la tragica scomparsa del suo papà. Un evento improvviso e terribile che produce un dolore lacerante e una perdita impossibile da colmare: per questo ci stringiamo con affetto a Giandiego”.

Profilo

Un passato da consigliere comunale nel Movimento Sociale Italiano, poi diventato An ed infine, su decisione del premier Berlusconi, il Popolo delle Libertà. “Spero di essere ricordato tra anni – disse Renzo Gatta anni fa a StatoQuotidiano – come colui che non cambiò bandiera”.

L’intervista a StatoQuotidiano – 2009