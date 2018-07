Romani “Il cinema in riva al mare è morto”

Di:

Ennesimo schiaffo alla città intera. Era rimasto l’ultimo baluardo di un cartellone estivo che già da anni non offriva più nulla, non diceva più nulla, non poteva dire nulla, perchè figlio di un disastroso dissesto finanziario annunciato. Ora siamo all’epilogo finale. IL CINEMA IN RIVA AL MARE E’ MORTO.

Quel grande schermo affacciato sul mare era li che resisteva da ben 16 anni, faceva da contr’altare ad una misera quanto inesistente programmazione estiva. E ora il bello dov’è? Dove sono tutte quelle politiche culturali annunciate? E il bello qual’è? I Cittadini, grandi e piccini, i turisti tutti ringraziano dal profondo del proprio cuore questa scellerate amministrazione, ormai ridotta a raccontare le proprie macerie!!”.

Cristiano Romani, Capogruppo FI Manfredonia