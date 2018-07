Rotazione incarichi Asl Foggia “Attendiamo risposta da assessore Emiliano”

Di:

“In questa sanità pugliese dei primati accade anche che il Direttore Piazzolla risponda ad una interrogazione che era stata indirizzata all’Assessore alla sanità Michele Emiliano. Risposta che peraltro, dimostra che il Direttore non ha neanche letto il contenuto della stessa”. Si esprimono così i consiglieri M5S Marco Galante e Rosa Barone dopo aver letto a mezzo stampa la risposta del Direttore Generale della ASL/FG in seguito alla presentazione di un’interrogazione diretta al Presidente/Assessore Emiliano avente per oggetto la rotazione del personale all’interno dell’Azienda Sanitaria dauna.

“Tutto quanto menzionato nella risposta dal dott. Piazzolla infatti – proseguono i cinquestelle – era già minuziosamente descritto all’interno della nostra interrogazione; con

l’unica differenza che dalle carte in nostro possesso emergerebbero situazioni meritevoli di approfondimento quali provvedimenti che di fatto annullerebbero le rotazioni di cui parla il dott. Piazzolla, come nel caso del Dirigente Area Risorse Finanziarie, e atti di “ricollocazione” che non devono assolutamente essere confusi con la “rotazione”, trattandosi di istituti diversi con ratio completamente differenti. Inoltre – incalzano i pentastellati – dagli stessi documenti in nostro possesso risulterebbe addirittura che in determinate Strutture semplici pacificamente ritenute “sensibili” al fenomeno corruzione, quali Formazione, UVAP, URP, Distretto di Foggia e Programmazione Sanitaria, la rotazione prevista obbligatoriamente per legge non sia mai avvenuta. Sono queste le domande – concludono – per cui ci aspettiamo una risposta dal Presidente/Assessore Michele Emiliano. Non si può andare avanti così, la Regione deve

controllare che le ASL pugliesi rispettino alla lettera quanto previsto dalla normativa anticorruzione”.