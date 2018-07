Videoslot, scommesse: controlli nel Foggiano. I risultati

Di:

Foggia. Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori, nonché il contrasto alla ludopatia, in queste settimane Agenti della Polizia di Stato della Questura di Foggia della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, della locale Squadra Mobile, in coordinamento con il locale Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha effettuato servizi di monitoraggio e contrasto alle attività connesse al gioco e alle scommesse illegali, al gioco on line e attraverso l’utilizzo delle videoslot.

Tali iniziative sono collegate anche a precisi input provenienti dal Dipartimento di pubblica sicurezza che ha recentemente richiesto specifiche iniziative e controlli sulla materia, peraltro oggetto di analisi presso la Prefettura di Foggia, ove sono state individuate le direttrici generali di azione sulla provincia, tradotte, poi, sul piano operativo, con ordinanza esecutiva del Questore, in stretto coordinamento fra tutte le Forze di Polizia.

E’ stato conseguentemente reso esecutivo un piano di controllo straordinario sulle attività connesse al gioco e alle scommesse, ubicate in questo Centro urbano e nella Provincia.

Le Forze di Polizia coinvolte ( Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) hanno:

controllato 60 attivita’ relative a giochi e scommesse , a seguito dei quali sono stati denunciati alla Procura della Repubblica 12 persone, responsabili della violazione della Legge 401/89;

, a seguito dei quali sono responsabili della violazione della Legge 401/89; effettuato 13 sequestri penali di apparecchiature che consentono il gioco abusivo;

che consentono il gioco abusivo; elevato 14 sanzioni amministrative;

operato 9 sequestri amministrativi: due video slot prive del prescritto certificato e quattro totem, apparecchi assolutamente vietati perché permettono, attraverso piattaforme illegali, di giocare a distanza, da remoto e on line, frequentemente mimetizzati come semplici apparecchi per il gioco promozionale o pubblicitario.

Tra le suddette attività condotte abusivamente, due sono state segnalate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per l’irrogazione di 4 sanzioni amministrative pecuniarie, per un valore di circa 200.000 euro, per violazioni delle norme relative all’obbligo di esposizione di materiale informativo, essendo state violate appunto norme poste a tutela dei minori e della prevenzione delle ludopatie (come l’assenza di specifici cartelli).