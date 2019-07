Corteo per Roberta lungo le strade di San Severo: cuori, palloncini e lacrime

Organizzato con un tam tam spontaneo sulla rete, il corteo per Roberta Perillo ha percorso le strade principali di San Severo con cuori e palloncini. Per dire “basta al femminicidio”. In testa al corteo il sindaco della città Francesco Miglio, associazioni, parrocchie, amici, stretti intorno alla famiglia della ragazza uccisa in una palazzina di via Rodi. Lacrime, applausi e momenti di preghiera comune.

Nei prossimi giorni sarà disposta l’autopsia sul cadavere della giovane sanseverese che potrà chiarire meglio la dinamica dell’accaduto.

fotogallery San Severo YouLive