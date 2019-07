Denunciati due soci viestani di azienda agricola per pascolo abusivo

Di:

A seguito di una segnalazione al Comune dell’Aquila e di una denuncia ai Carabinieri forestali da parte dell’Asbuc di Paganica-San Gregorio, ieri è stato intercettato un grosso automezzo che aveva scaricato circa 170 bovini, in località Le Fontari a Campo Imperatore, lasciandoli al pascolo, senza alcuna custodia. I militari hanno rilevato che l’azienda agricola proprietaria degli animali, con sede legale a Vieste (Foggia), non aveva alcun titolo all’uso del pascolo e non aveva le necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie.

Sono stati denunciati all’autorità giudiziaria i due soci dell’azienda agricola, S.V. di anni 34, e C.G. di anni 46, entrambi residenti a Vieste, per pascolo abusivo, introduzione di animali nel fondo altrui e per danneggiamento.

L’Asbuc e anche la Confagricoltura ritengono che dietro ci sia il dilagante fenomeno dei “pascoli d’oro”, ovvero del meccanismo che permette di accaparrarsi i contributi europei dei Titoli Pac, erogati dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Sempre più spesso avviene infatti che grossi gruppi e consorzi con sede legale nel nord Italia, continuano a prendere in affitto, anche in Abruzzo, grandi superfici a pascolo e prato pascolo, che hanno canoni nettamente inferiori rispetto alle superfici seminative. Questo infatti permette di incassare l’alto valore dei loro titoli Agea.

Fonte: Rete Gargano