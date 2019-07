Furto di armi in abitazione: due arresti nel Gargano

Di:

A San Nicandro Garganico i militari della locale Stazione Carabinieri hanno tratto dato esecuzione a un’Ordinanza di custodia cautelare arrestando Gallo Nazario, cl. ‘93, censurato del posto, e Folla Nicandro, cl.’97, anch’egli del posto, conosciuto alle forze dell’ordine, per aver commesso un furto di armi, il 31 maggio u.s., presso l’abitazione di un commerciante del luogo approfittando, in pieno pomeriggio, della sua assenza per l’apertura dell’esercizio commerciale.

Il meticoloso sopralluogo eseguito nell’immediatezza, l’escussione dei testimoni, la visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza comunali, nonché le attività di perquisizione svolte dai Carabinieri hanno permesso di rinvenire parte della refurtiva e cristallizzare le responsabilità dei due che, su disposizione del GIP del Tribunale di Foggia, che aveva concordato pienamente con le risultanze investigative raccolte dalla Procura della Repubblica e dai Carabinieri, sono stati assicurati alla giustizia.

A Gallo, già ristretto nel carcer di Foggia a seguito dell’arresto per rapina e porto illegale di arma clandestina effettuato qualche giorno fa dai Carabinieri di San Nicandro, il provvedimento restrittivo è stato notificato in carcere, mentre Folla è stato tradotto in carcere.