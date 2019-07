MITA: 12 luglio, la quinta tappa da San Giovanni Rotondo a Bitonto

Ancora quasi 50 chilometri e la Mita è arrivata poi a Minervino Murge la cui accoglienza ha fatto il bis rispetto allo scorso anno per affetto ed entusiasmo. Il Presidente della Proloco Giuseppe Tucci ha sottolineato come l’arrivo sia stato sotto al Faro Votivo di Minervino, unico in Italia e simbolo della “riconciliazione” politica e morale italiana, come analogia con le moto protagoniste della “rinascita“ del dopoguerra: un momento molto significativo per questa Mita 2019. E poi tante prelibatezze tipiche locali da assaggiare tra le quali caciocavallo, polpette, friselle con i pomodorini e tanta frutta. L’invito è stato inoltre a tornare presto per assaggiare il rinomato fungo Cardoncello, protagonista della gettonatissima sagra cittadina. Un ringraziamento particolare è andato quindi alla sindaca Lalla Mancini, autrice di questo trattamento davvero speciale, in collaborazione con la Proloco di Minervino Murge.