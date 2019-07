Veglie (Lecce), furto in una scuola: arrestato ragazzo di Cerignola

Di:

Avrebbe forzato una finestra dell’istituto primario ‘Marconi’ di Veglie per poi uscire con 27 tablet, 19 tastiere per pc, otto computer portatili, un monitor per pc e vario materiale informatico. Subito dopo avrebbe tentato di far perdere le proprie tracce a bordo di un furgone Citroen Berlingo di sua proprietà, ma è stato bloccato intorno alle 4.30 di notte dai militari della sezione operativa del posto. A bordo c’era Michele Clemente, cerignolano classe 1991, arrestato per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, Dentro l’auto i militari dell’Arma hanno trovato una sega elettrica, una smeragliatrice elettrica, due tronchesi, un levachiodi ‘piede di porco’ e 1850 euro sottratte dalla cassaforte della scuola.