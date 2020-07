Al comune di San Giovanni Rotondo 130.000 euro per l’adeguamento degli spazi didattici

, 13 luglio 2020. Sono online sul sito del Ministero dell’Istruzione i risultati del bando con cui il Miur ha destinato 330 milioni di euro per interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi didattici a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Al comune di San Giovanni Rotondo sono stati attribuiti 130.000 euro: la somma consentirà la riapertura in tutta sicurezza delle scuole a Settembre. “Appena saputo del Bando, ci siamo attivati immediatamente iscrivendoci alla piattaforma e facendo richiesta di finanziamento – ha fatto sapere l’Assessore all’Urbanistica Tommaso Dimartino -. Oggi sono felice di poter dire che il nostro comune potrà usufruire di 130.000 euro e attivarsi da subito per i lavori di edilizia leggera che garantiranno arredi e forniture scolastiche per l’adeguamento degli spazi didattici. Faremo tutto il possibile perché a Settembre i nostri ragazzi possano tornare nella massima sicurezza tra i banchi di scuola, riscostruendo il clima di classe che la didattica a distanza ha un po’ penalizzato”.

L’avviso, pubblicato il 24 Giugno, rientra nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.