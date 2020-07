Altamura,ratificato bando di gara per sistemazione torrente Jesce

Bari, 13 luglio 2020.. Intervento riconducibile alla disposizione della Giunta regionale pugliese del 13 settembre 2016 Por Puglia 2014-2020. Correva l’anno 2012 allorchè la Regione dice sì al Piano risanamento del torrente Jesce,e il Consorzio,unitamente al Comune di Altamura,viene individuato quale Ente garante della manutenzione del corso d’acqua.

Nel corso del 2014 il Consorzio d’Apulia presenta la richiesta di valutazione impatto ambientale e incidenza,successivamente l’ex Provincia di Bari avvia la Conferenza dei servizi. In data 13 settembre 2016 presidente di Giunta e assessori regionali danno il via libera al progetto di “Sistemazione idraulica torrente Jesce “,per un importo complessivo di 8.800.000,00 euro inserito nel sistema di interventi con oggetto i recapiti finali previsti dal Piano di tutela delle acque della Regione. A maggio 2018 la sezione Autorizzazioni ambientali della Regione Puglia esprime parere favorevole di compatibilità e incidenza ambientale al programma idraulico con obbligo di adempiere alle prescrizioni contenute nel documento. Passano non molte settimane e il Commissario consorziale dice sì al prospetto economico rimodulato che ammonta a euro 7.700.000,00. In seguito,previa gara,alla società ETP srl è concessa la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza inerente la “Sistemazione idraulica del torrente Jesce”.Dopo la verifica positiva in capo agli Uffici regionali preposti il Commissario del Consorzio delibera il progetto esecutivo avente un impegno finanziario di 4.897.676,95.

Somma quest’ultima a base d’asta per l’appalto da svolgere mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,avvalendosi della piattaforma telematica Consip-Mepa.