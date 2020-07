Amiu sui rifiuti al quartiere Ferrovia: “Vandali ambientali seriali”

“Intervento straordinario di pulizia in strada, effettuato degli uomini dell’Unità Operativa di Foggia dell’AMIU”. L’intervento comunicato da, e corredato di foto sul prima e sul dopo, riguarda il, più volte al centro della cronaca negli ultimi tempi per quanto concerne sicurezza e vivibilità.

Nel caso dei rifiuti, i residenti ne lamentano sempre più spesso la mole che si accumula nei pressi dei cassonetti, talvolta si tratta di frattaglie di macellerie della zona, che, soprattutto in estate, emanano cattivi odori. In alcuni casi, essendo ingombranti, impediscono il passaggio sui marciapiedi.

“In questa zona complicata, il Quartiere Ferrovia – scrive Amiu- si ripetono, quasi quotidianamente, episodi di vero ‘vandalismo ambientale’, con rifiuti lasciati in strada quasi come se queste fossero discariche cittadine e sempre in prossimità di alcune attività commerciali, i cui titolari sembrano ignorare le norme basilari della convivenza civile”. L’azienda fa poi riferimento alle fototrappole , “chi abbandona i rifiuti sarà riconosciuto e sanzionato”, ha dichiarato il Comune di Foggia.

“L’ormai prossima installazione di un rigoroso apparato di ‘fototrappole’ Landella “Siamo pronti, ecco le fototrappole nel territorio di Foggia”preannunciato dal Comune si spera possa aiutare non poco nella lotta a tale degrado. Ognuno è chiamato sempre a fare la sua parte, Amiu in testa, ma è solo con la piena collaborazione tra cittadini e operatori è possibile garantire una Foggia più pulita, più vivibile e rispettosa dell’igiene urbana”.