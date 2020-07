Cera “Isole Tremiti: ascoltare il grido del sindaco Fentini”

, 12 lug. – “Un politico guarda alle prossime elezioni. Uno statista guarda alla prossima generazione. Le mie origini democristiane e cattoliche non possono che riaffermare un concetto di Alcide De Gasperi che oggi riemerge con chiarezza su questo tema” afferma Napoleone Cera, a seguito del grido di allarme lanciato dal Sindaco delle Isole Tremiti, Antonio Fentini, che mette in evidenza il problema dei collegamenti con le Isole da Termoli.

“Le Isole Tremiti, considerando i residenti, non hanno un bacino elettorale enorme, ma questo grido di allarme non può rimanere inascoltato soprattutto a chi dovrebbe guardare più allo sviluppo territoriale piuttosto che al consenso elettorale – continua Cera- non può essere una battaglia solitaria del Sindaco. I collegamenti da Termoli seppur di competenza della Regione Molise, non possono non riguardare la Regione Puglia che ne gode le meraviglie ambientali”.

E conclude: “resterà sempre a noi politici, se decidere di continuare a farci una foto magari sulla spiaggia a prendere il sole, piuttosto a una seduti a un tavolo con il Governo nazionale e gli assessorati competenti regionali per risolvere il problema”.