Crescono gli investimenti in rete con il covid 19

L’emergenza sanitaria, purtroppo, ha ridotto per un lungo periodo le possibilità di stare a contatto con altre persone. Unaper una popolazione, come quella italiana, che fa dei rapporti interpersonali e di alcuni riti collettivi, come l’piuttosto che le serate in ristorante o pizzeria, dei veri e propri momenti clou della propria quotidianità.

Di esempi, poi, se ne potrebbero a bizzeffe. Di certo c’è che il lockdown ha colpito duramente gli italiani nell’anima e nello spirito, costringendoli, spesso, a rivedere i propri comportamenti ed atteggiamenti. In alcuni casi, però, questo mutamento ha consentito agli stessi di poter migliorare, sensibilmente, alcuni aspetti della propria vita, rendendola meno complessa e più economica.

Tra i pochi aspetti positivi del lockdown, la scoperta di quanto sia diventato imprescindibile il trading online

Il caso più lampante, in tal senso, proviene dal mondo finanziario, l’approdo storicamente prediletto dagli italiani per vedere remunerati i propri risparmi. La pandemia, infatti, ha reso impossibile l’accesso nella maggior parte degli istituti di credito. Oppure, nella migliore delle ipotesi, lo ha consentito solo in maniera contingentata, previo appuntamento, per le operazioni ritenute indispensabili ed improrogabili da svolgere nella sezione dedicata alle “casse”.

I tanti italiani che volevano monitorare il proprio portafoglio titoli, o effettuare operazioni nel medesimo, si sono trovati costretti a rivedere le proprie radicate abitudini. E di questo, ad onor del vero, non si può far certo una colpa agli istituti di credito: la violenza con la quale si è imbattuta la pandemia, accompagnata dal più che giustificato ricorso alle misure di distanziamento sociale, hanno costretto gli stessi a limitare gli accessi, a tutela della clientela e del personale che opera nelle varie filiali dislocate nello Stivale.

In una situazione come quella poc’anzi descritta, molti utenti del mondo finanziario, un po’ per curiosità, un po’ perché costretti dalla situazione venutasi a creare a causa del virus, hanno optato per la soluzione più rapida ed efficace in tema di investimenti: il trading online, ovvero effettuare operazioni di compravendita nei mercati sfruttando i canali remoti di più larga fruizione, come smartphone, pc o tablet.

Una tendenza, quella di investire finanziariamente in rete, che era ormai in via di consolidamento da svariati anni, ma che ha avuto un’ulteriore accelerata durante il lockdown. E che oggi, numeri alla mano, è diventata la modalità di accesso al mondo finanziario preferita dagli italiani, dopo aver conquistato buona parte del resto del pianeta. Un successo facilmente pronosticabile, grazie agli innumerevoli benefici che il trading online è in grado di offrire.

Trading online non è solo risparmio: consulenza ed assistenza sono a livelli di assoluta eccellenza

Si pensi, ad esempio, all’aspetto economico, un tema particolarmente sentito quando si parla di banche e finanza: effettuare operazioni di compravendita tramite il canale bancario, infatti, comporta l’esborso di commissioni di negoziazione piuttosto salate, che possono arrivare, talvolta, all’1% del controvalore dell’operazione effettuata. Un autentico salasso, che grazie al trading online, però, può essere facilmente bypassato: le commissioni sono minime, talvolta, sfruttando alcuni bonus, addirittura nulle.

I risparmiatori che, durante il lockdown, hanno optato per le piattaforme di trading, spesso hanno recitato un grande “mea culpa”. Nel passato, infatti, temevano di non ricevere un’adeguata consulenza ed assistenza nella scelta dei titoli da acquistare o vendere sui mercati, delegando questo ruolo al proprio consulente finanziario allo sportello bancario. Una credenza totalmente smentita dai fatti.

I portali finanziari online seri ed affidabili, infatti, sono in grado di fornire tutta l’assistenza di cui necessita l’utente: dall’ampliamento della propria cultura finanziaria grazie alle guide presenti negli stessi, sino ai suggerimenti da seguire per cercare di ottenere profitti durante l’attività di trading. Tra le piattaforme di maggior successo c’è Plus500 di cui ne parla in maniera approfondita e chiara tradingveloce.it che gli ha dedicato un’intera recensione. (Nota stampa).