De Leonardis: “Incrementare il fondo regionale per sostenere le microimprese”

Nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“L’emergenza Covid-19 e il conseguente lockdown hanno messo in ginocchio il sistema economico e produttivo pugliese, per gran parte composto da piccole e medie imprese. Per questo, particolari aspettative venivano riposte nell’Avviso pubblicato sul BURP n. 80 del 4 giugno scorso, inerente interventi di microfinanza attraverso l’erogazione di mutui a tasso zero e senza garanzie ad una vasta platea di microimprese e lavoratori autonomi iscritti nel registro delle imprese. Ma, come ampiamente prevedibile, dopo più di un mese le risorse destinate al Fondo preposto sono già esaurite, e dallo scorso venerdì 10 luglio la presentazione delle domande di finanziamento per accedere ai benefici previsti è stata sospesa. Ed è stato quindi possibile soddisfare soltanto un numero esiguo di soggetti interessati, penalizzando altri che avevano ed hanno le medesime difficoltà e che non soltanto sono ancora impossibilitate a ripartire, ma rischiano di cessare la propria attività.

Per questo sollecito il presidente Emiliano a incrementare la dotazione finanziaria inizialmente prevista per l’Avviso in questione, che si è rivelata esigua e insufficiente rispetto all’emergenza economica tuttora in corso. E a riaprire i termini per la presentazione delle domande, per non penalizzare ulteriormente persone e imprese già duramente provate da quanto accaduto”.