Fiamme nell’area ex Hotel President a Foggia: FOTOGALLERY

(ANSA) – FOGGIA, 13 LUG –. Le fiamme hanno invaso il primo piano della struttura che viene utilizzata come ricovero da alcuni senzatetto della città e versa in totale stato di degrado. Sul posto stanno operando due squadre dei Vigili del Fuoco di Foggia. In questo momento gli uomini del 115 stanno ispezionando i tre piani dell’albergo per verificare se vi siano persone rimaste coinvolte nell’incendio. Pare, secondo le dichiarazioni raccolte da alcuni testimoni, che questa mattina l’allarme sia stato lanciato proprio da alcuni senzatetto. Non è la prima volta che nell’hotel si verificano incendi. Intanto una nube densa di fumo, alimentata dal forte vento, ha invaso viale degli Aviatori creando qualche rallentamento al traffico.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI, FOGGIA 13.07.2020