Fiore “Rompiamo l’isolamento dei piccoli comuni nei giorni festivi”

Foggia, 13 luglio 2020. La razionalizzazione della rete dei trasporti, sia per i passeggeri che per le merci, in Capitanata, è un tema di fondamentale importanza che la Regione Puglia deve affrontare con decisione con l’insediamento della nuova giunta. Alfonso Fiore, Consigliere comunale di Foggia e candidato al Consiglio Regionale nella lista per Fitto Presidente, concentra l’attenzione su alcuni punti critici.

«I recenti provvedimenti di facciata –esordisce Fiore- che Emiliano ha adottato sul fronte dell’infrastruttura stradale, finanziando il rifacimento di alcune arterie interne della provincia di Foggia, non bastano a cancellare anni di incuria nei confronti dei nostri territori. Il governatore ha riservato alla Daunia, nel dicembre scorso, 7 dei 14 milioni destinati alla manutenzione stradale in tutta la regione: si sarà, forse, voluto premunire in vista delle elezioni di quest’anno, preoccupato del riscontro elettorale da una provincia troppo spesso messa in coda agli interventi in comparti cruciali per lo sviluppo? Le manutenzioni sporadiche non bastano a risolvere un problema organico, legato a piani stradali compromessi dagli assestamenti idrogeologici e mai riassestati in maniera programmata e complessiva».

«La situazione si presenta ancora più drammatica –prosegue Fiore- se si sposta l’attenzione sul piano dei trasporti. Meglio rinviare il discorso sull’aeroporto “Gino Lisa”, che merita una futura riflessione dedicata. Basta concentrarsi, per ora, solo su alcuni aspetti inconcepibili e inaccettabili per la provincia di uno stato che fa parte del tanto celebrato “Occidente civilizzato”.

È inconcepibile, infatti, che nel 2020, la gran parte dei paesi della Capitanata debba patire l’isolamento dal resto del territorio la domenica e nei giorni festivi, quando si fermano i collegamenti via bus garantiti dai vettori che svolgono regolare servizio negli altri giorni della settimana. Un giovane che vuole andare a Foggia per una passeggiata o una serata in un locale, una famiglia che non possiede un’auto e vuole raggiungere una località marina in estate o un qualsiasi altro centro, deve rinunciare perché la domenica e nei giorni festivi i bus non passano. Una lacuna intollerabile, in un Paese civile: per questo, occorre una decisa revisione dei criteri del trasporto extraurbano, soprattutto da parte dell’ente che è deputato a favorire e promuovere lo sviluppo razionale e funzionale della mobilità regionale». «In mancanza di risorse, -conclude il Consigliere Fiore- il nodo si può sciogliere con un po’ di logica e molta buona volontà: occorrerebbe, ad esempio, una sorta di patto istituzionale, tra Regione e territori, per allestire i collegamenti anche nei giorni festivi. Creando dei piccoli consorzi di Comuni situati sulle stesse tratte e dividendo le spese, con un contributo anche piccolo da parte del governo regionale, si potrebbero allestire almeno due corse nelle giornate in cui oggi il servizio è assente. Piccoli sforzi per risultati di irrinunciabile importanza per le comunità dei centri minori, tagliati fuori anche sotto questo aspetto dalle opportunità di sviluppo e dalle garanzie dei servizi minimi che devono essere assicurati a tutti i cittadini».