Foggia. Omotrasnfobia: Gioventù Nazionale in piazza contro Zan – Scalfarotto

Foggia, 13 LUGLIO 2020.. Questo movimento è nato grazie alla passione di ragazzi tra cui tra esponenti di spicco tra i suoi militanti , Daniele Bonaccorso, che si riconoscono nei valori e principi del partito nominato precedentemente. Secondo l’ opinione personale del suo coordinatore cittadino la politica è un servizio e i giovani, in primis, debbono attivarsi per migliorare la comunita’ in cui vivono dall’Universita’ al Comune.

Nella giornata dell’ 11 /07 in Foggia e del 12/07 in Sannicandro Garganico, i ragazzi del movimento sono scesi in piazza per esprimere il loro pensiero contro la proposta di legge Zan-Scalfarotto voluta per contrastare l”‘omotrasnfobia” che intende modificare due articoli del Codice Penale : l’ articolo 604 bis c.p., sanziona, tra le altre, quelle condotte volte a discriminare o a commettere atti di violenza per motivi razziali, etnici,nazionali o religiosi : l’ art. 604 ter , prevede delle aggravanti per alcuni reati se commessi per finalita’ di discriminazione. La proposta aggiunge, anche quelle legate all’ orientamento sessuale -omosessualita’ e all’ identita’ di genere -transessualita’. Gli articoli del suddetto Codice Penale sanzionano condotte direttamente lesive ma anche indirettamente. Le condotte a danno di persone omosessuali sono gia’ punite dal nostro ordinamento giuridico e per questo non vi è alcuna lacuna da colmare. Inoltre è assente la descrizione della condotta che verra’ punita e questo appare in contrasto con la tipicita’ del reato, poichè secondo questa il cittadino deve sapere prima di adottare una certa condotta se la stessa è considerata dalla legge reato o meno. “La liberta’ di pensiero, di parola e di espressione tutelate dalla Costituzione dove andranno a finire? Sara’ ancora legittimo affermare che un bambino ha bisogno di un padre e una madre? Certi giudizi dovrebbero essere fondati su valori o credenze religiose e non avere un fine discriminatorio! “Risuona il commento del segretario provinciale del movimento Mario Giampietro.

Il segretario cittadino di GN Foggia Avv. Alessandro Marzocco conclude “Ribadendo che non sono previste esimenti per gli ecclesiastici, neanche loro effettivamente sarebbero esenti da denuncia. Questa proposta di legge corre il rischio quindi di apparire discriminatoria verso altre categorie di soggetti socialmente deboli non tutelate come anziani, disoccupati, persone in sovrappeso. Tutte potenziali vittime di atti discriminatori! Per questo, in due differenti giornate e in distaccati loci, Gioventu’ Nazionale scende in piazza riscuotendo grande successo come pioniere di un’ attivita’ che da Foggia prendera’ consistenza anche in altre provincie pugliesi!”.