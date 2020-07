In ricordo di Matteo Piemontese “Continua a guardarci da lassù” (FOTO)

Mattinata, 13 luglio 2020. Anche la 3ª edizione dell’evento “” ha riscosso grande successo, arricchendosi anche di qualche novità. In occasione del terzo anniversario dalla sua scomparsa, la moglie e i cinque figli hanno organizzato,come ogni anno, una manifestazione per ricordare, funzionario dell’Agenzia dell’Entrate, amante dello sport, dell’armonia e dello spirito di gruppo.

Hanno partecipato con entusiasmo numerosi ciclisti da varie zone del Gargano e non solo,che hanno mostrato affetto e grande partecipazione emotiva. Quest’anno l’evento è stato arricchito da un’importante novità:la realizzazione e benedizione da parte del parroco Don Luca, di un piccolo monumento commemorativo posizionato sul luogo dell’incidente, una bici in ferro e una frase tratta dal film Il Gladiatore “Ció che facciamo in vita riecheggia nell’eternità.”

L’evento si è concluso con le toccanti parole della moglie Anna “Il ciclismo è amore. Grazie allo spirito di questo evento Matteo continua a vivere tra di noi”.

fotogallery per StatoQuotidiano.it