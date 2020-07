Investito da auto di grossa cilindrata: molto grave 72enne foggiano

(isnews) Si trova in condizioni definite molti gravi dagli operatori sanitari del’ospedale di Termoli, un anziano 72enne della provincia di Foggia che ieri sera è stato investito in via Corsica da un’auto di grossa cilindrata diretta a Campomarino. Violento l’impatto, a causa del quale l’uomo è stato letteralmente sbalzato in aria. Alla scena, così come riportato dal quotidiano Primonumero, ha assistito anche il figlio della vittima.

Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare l’anziano al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo dove lotta tra la vita e la morte. Sull’incidente, l’ennesimo di un sabato drammatico sulle strade molisane e non solo, è stata aperta un’inchiesta dalla procura della Repubblica di Larino per accertare le eventuali responsabilità penali dell’automobilista. Fonte: isnews