“La via dei fiori”: c’è un nuovo modo per visitare il borgo di Sant’Agata

, 13 luglio 2020. C’è un nuovo modo per visitare il Borgo di Sant’Agata. Si tratta di un itinerario turistico, caratterizzato da un allestimento floreale che parte dal Perillo, ad una altitudine di 500 metri circa per arrivare sino in cima, al Castello, ad una altitudine di 800 metri. La passeggiata propone la visita all’area nord-est del centro storico di Sant’Agata di Puglia, tramite il filo conduttore che è il fiore. L’allestimento riguarda le seguenti specie floreali: POLYGALA in cespugli, con fioriture, FEIJOIA con fioriture miste, OLIVI a cespugli, VIBURNO Texano con fioriture miste, ELEAGNUS giallo con fioriture miste e VIBURNO lucido, piantumati in bellissimi vasi in argilla.

Le fioriture miste sono poste anche in una miriade di vasi in cotto, che agganciati alle pareti in pietra, adornano il percorso. L’itinerario propone soste interessanti per osservazioni e visite. Tra antiche scalinate in ciotoli di fiume, slarghi, belvedere, trasonne e scorci panoramici, La Via dei Fiori offre al visitatore: La Casa di Tony Santagata; la visita all’Antico Frantoio del 1500, realizzato in un ipogeo millenario; la Chiesa di San Nicola; la visita alla Chiesa del Carmine; l’abitazione dello scrittore Francesco De Carlo; l’Antica Scuola

Malleone; la casa del poeta Enzo Contillo; la Sala Petrella, sala da ballo dove si svolgevano i matrimoni negli anni ’50 – 60, è stata anche location per la Soap Opera “Un Posto al Sole”; la visita al Forno a Paglia del 1600; il sistema difensivo murario Longobardo – Normanno; il Castello Imperiale – Sede di Federico II, dalle cui torri e dal camminamento di ronda, si ammira uno straordinario panorama. Lungo il percorso è possibile degustare i prodotti tipici

della Cantina della Canonica e del Pan del Re.

LA VIA DEI FIORI si snoda lungo il seguente itinerario: Perillo – Via Vittorio Emanuele – Via Volpe e Nova – Via Gerardo Marinaccio – Via Francesco De Carlo – Via Mazzini – Via Barbarito – Via Indipendenza – Via del Castello.

Per prenotazioni per le visite guidate: mail:

comune.santagatadipuglia.fg@gmail.com Telefono: 0881/984007

FOTOGALLERY