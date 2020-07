Landella leghista se Michaela decidesse di candidarsi con Salvini

, 13 luglio 2020. Sescegliesse la Lega (riprendiamo il nostro titolo di 2 settimane fa sullo stesso tema) per candidarsi alle regionali, potremmo assistere ad un passaggio verso ad un passaggio verso il partito dianche del sindaco, del capogruppo di Fi in consiglio comunale, del consigliere comunale(Fi). Tra i civici indipendenti, anchesi presume potrebbero seguire la scia. Avverrà? Di Pasqua ha risposto: “Siccome Di Donna è in Fi, la questione non si pone”.

Risposta lapidaria da cui, deduciamo, che la cosa potrebbe accadere. Altri consiglieri forzisti come Dario Iacovangelo, per esempio, potrebbero invece restare saldi al loro posto dentro uno scenario di pesi e contrappesi a Foggia, città strategica per le sorti del voto regionale. Nei commmenti facebook dei veterani delle elezioni, si possono leggere, in questi giorni roventi per clima e per zelo preparatorio, le percentuali: “Almeno un 50% nella tua città…”, e da Foggia partono in tanti.

Il dialogo fra il sindaco e la Lega è in corso, si valuta molto di più che una semplice indiscrezione. Abbiamo già detto che il nome di Di Donna in lista ha il suo peso, in qualunque lista, da quelle di Fitto a Fdi alle civiche. Gli stessi leghisti potrebbero porre un veto – com’è capitato, si dice, in Fdi- al suo ingresso. Ma se armi e bagagli il sindaco azzurro più importante d’Italia perché governa, eletto con quel simbolo, una città capoluogo, approdasse in Lega – con amici a lui legatissimi che lo seguirebbero ovunque- allorà la cosa sarebbe molto diversa. Un colpaccio della Lega al Comune di Foggia, che da due consiglieri comunali ne otterrebbe almeno 4 (Soragnese e De Martino più Di Pasqua e Rignanese) e si posizionerebbe di fronte all’armata di Fdi che, com’è noto, rivendica da tempo più rappresentatività in giunta in base ai 5 consiglieri espressi.

Un puzzle che si ricompone per le regionali e che all’interno della maggioranza a Palazzo di città rimodula le sue posizioni di centrodestra. In questo rimescolamento di simboli e di caselle rischia di rimanere schiacciata Fi, che vede, da una parte l’influenza crescente del partito di Giorgia Meloni e dall’altra l’avanzare leghista. Ma per le regionali, com’è stato per le politiche, le europee e le comunali, il partito non si dà per vinto. Certo perde, a quanto pare, pedine importanti. Longo– che aveva contribuito all’exploit forzista alle comunali, ha detto addio al partito di Berlusconi già da svariati mesi. Ma di fronte a queste ulteriori perdite, cosa fa il partito che ha sempre rimarcato i suoi migliori risultati rispetto al resto d’Italia e, anche, una storia a parte che si radica molto sulla sua classe dirigente locale? “Saremo sempre i primi come percentuale in provincia di Foggia”, assicura un dirigente.

Se Di Donna lasciasse – va precisato che la candidata è stata più volte contattata da questa testata senza trovare risposta- aprirebbe la strada ad altre candidature nella lista di Fi. Sempre più certa quella di Napoleone Cera, e, addirittura, l’addio di Franco Landella potrebbe riavvicinare Leo Di Gioia, consigliere comunale, ex assessore regionale per cui si è data prima per assodata la sua corsa elettorale in una lista di Fitto, che al momento non risulta, poi un ulteriore avvicinamento ai leghisti, dato l’endorsement per Casanova alle europee. In queste ore lo si considera più vicino a Fi.

Quindi, delineando una lista di Fi che competa a settembre 2020, secondo gli ultimi dati in nostro possesso, avremmo: mister preferenze azzurre 2015 in Fi Giandiego Gatta, (oltre 9mila voti, primo degli eletti), Leo di Gioia (nel 2015 circa 3mila preferenze nella lista Emiliano sindaco di Puglia, risultò primo degli eletti) Napoleone Cera (quasi 4mila voti con i Popolari, primo degli eletti). Con loro potrebbero schierarsi Roberto Fanelli di S. Severo, Costanzo Di Iorio di Torremaggiore, Rosa Caposiena, di S. Severo, Elisa De Maso di Lucera, Claudio Di Lernia di Cerignola, Mattia Azzone di Castelluccio dei Sauri. Una rosa di nomi- ne resteranno solo 8- che, rispetto al 2015, vede l’assenza di Miranda (quasi 5mila voti nel 2015 in Fi) oggi nella Lega e vedrebbe quella di Michaela Di Donna (oltre 7500 voti nel 2015).

Questo scenario segue il filo delle numerose domande che i candidati di centrodestra si sono posti in questi giorni a proposito del rebus Di Donna: ma come si fa a fare campagna elettorale nella Lega se resti in Fi? Ma che cosa dicono le segreterie regionali? Ma il sindaco Landella come gestirà la campagna elettorale?

A cura di Paola Lucino, Foggia 13 luglio 2020