Bari, 13 luglio 2020. “Durante l’ultima riunione del Consiglio regionale ho presentato un emendamento per impedire di pubblicare bandi e dare seguito a procedure concorsuali o selettive durante il periodo delle elezioni. Solo per due mesi. Consentendo solo le stabilizzazioni auspicate da tempo e le attività poste in essere con finalità di supporto al sistema sanitario o di protezione civile ed antincendio. Si sarebbe potuta argomentare in molti modi l’esigenza di una simile norma, ma mi sono limitato a chiarire in Aula che il proliferare di bandi, annunciati nelle ultime settimane, anche per lavoro interinale introduce un elemento distorsivo nel normale fluire della campagna elettorale”.

Lo dice in una nota il Consigliere regionale, Leonardo Di Gioia.

“Troppi giovani vengono spinti a sostenere questo o quel candidato sul presupposto ‘furbo’ di sentirsi eventualmente tutelati o meglio notiziati sullo stato di attuazione dei bandi, di contro molti potrebbe approfittare dello stato di bisogno per illuderli. In una terra dove il lavoro è il problema più sentito, creare l’illusione ottica di una soluzione rapida e stabile in fase elettorale è un modo sbagliato, ipocrita e per certi versi politicamente criminogeno di rispondere alle esigenze delle persone. In realtà è un modo per soddisfare il bisogno di conforto elettorale di qualcuno. Per cultura e per valori rifuggo da questi metodi di amministrazione e mi batterò per ostacolarli. A Paolo Campo che sulla materia è intervenuto, difendendo la possibilità di continuare indistintamente tutte le procedure, dico di meglio studiare prima di avventurarsi in tentativi mistificatori. Le stabilizzazioni sono da farsi quanto prima e la sanità deve correre. Ma le riunioni presso i circoli politici riferibili a liste di maggioranza con funzionari di società pubbliche devono essere stigmatizzate e denunciate dagli esponenti intellettualmente onesti. L’esca del bando per portare persone a sposare la causa politica di qualcuno è un atto prima che sbagliato lesivo della dignità delle persone”.