Manfredonia, arresto uomo a Siponto “Prima i sassi contro le auto, poi la capra” (FOTO)

Il racconto. “9 luglio 2020. 17:45 Viale dei pini, nei pressi di loc. Mascherone. Uomo, di cittadinanza extracomunitaria, in stato di forte agitazione lancia massi contro le auto in transito. Viene immediatamente allertato dalla polizia mentre il traffico auto è bloccato. Da ambo i lati si avvicinano all’africano un gruppo di persone armate di bastoni. L’uomo ha in mano una bottiglia spaccata e delle pietre. Prima che venisse raggiunto dagli automobilisti armati di bastoni, sopraggiunge la polizia che lo blocca, e intima all’uomo di lasciare gli oggetti che ha in mano e gli mette le manette. Caricato sulla volante l’uomo urla e inveisce contro i poliziotti. Di fianco all ‘africano, all’incrocio con la stradina che porta a un lido c’è una grossa capra bianca sgozzata in una macchia di sangue”.