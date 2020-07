Manfredonia, avviso rilascio Carta d’identità elettronica

Manfredonia. “Si comunica che a far data dalper il rilascio dellanon sarà più necessaria alcuna prenotazione. L’ufficio carte d’identità, infatti, grazie al lavoro profuso dalla struttura amministrativa di questo Comune e alla presenza di una unità di personale part-time in convenzione, torna ad operare in condizioni di normalità.

Per ottenere la Carta d’identità occorre recarsi personalmente presso l’ufficio carte d’identità – Palazzo della sorgente.

Orari apertura:

martedì ore 9:00 – 12:30 per massimo 40 persone, ore 15:00 – 18:00 per massimo 25 persone

giovedì ore 9:00 – 12:30 per massimo 40 persone”.

13/07/2020 ore 16:40 – Comune Manfredonia.