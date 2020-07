Manfredonia, Boeing a bassissima quota poi la ripresa: segnalazioni

, 13 luglio 2020. Volo radente, stamani a Manfredonia, di un Boeing, ipoteticamente modello Next Generation versione -800. Numerose le segnalazioni giunte a StatoQuotidiano.it. Il volo è stato segnalato, a motore spento a circa 300-400 metri di altezza, verso le ore 11. Non chiaro se siano insorte delle problematiche al mezzo. L’aereo di linea ha poi ripreso quota in direzione Bari.

“Il Boeing 737 è un aereo di linea bireattore, a fusoliera stretta, utilizzato per le rotte a medio-breve raggio, prodotto dall’azienda statunitense Boeing. Originariamente sviluppato come un bimotore a basso costo per rotte brevi e derivato dal Boeing 7707 e dal Boeing 727, con il tempo il 737 si è espanso in una famiglia composta da dieci modelli commerciali con una capacità variabile tra gli 85 e i 215 passeggeri. Il 737 è l’unico aereo di linea a fusoliera stretta della Boeing attualmente in produzione, con le varianti 700, -800 e -900ER disponibili al 2015. Nel 2017 ha debuttato una versione riprogettata, il 737 Max” (fonte info: wikipedia).