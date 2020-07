Manfredonia, fa il bagno in acqua ma non torna a riva: per fortuna era un falso allarme

Attimi di panico sabato sera sulle spiaggie di Manfredonia. Come si legge nell’edizione odierna della Gazzetta di Capitanata, un ragazzo è scomparso dai radar del gruppo di amici con i quali aveva trascorso la serata e fatto un bagno in acqua. Quando i compagni sono tornati a riva, del giovane non vi era più traccia. Hanno pensato al peggio e per questo lanciato immediatamente l’allarme alle forze dell’ordine. Il ragazzo è stato poi rintracciato sul telefono cellulare alle prime luci dell’alba. La persona “scomparsa” avrebbe riferito di aver fatto il bagno e di essere tornato a Foggia da solo in quanto non avrebbe più trovato gli amici a riva.