Manfredonia, “Grazie Arca Capitanata per i lavori nello stabile in via Largo del Farro”

Manfredonia, 13 luglio 2020. “Colgo l’occasione per ringraziare l’ufficio dell’ Arca Capitanata per i lavori effettuati presso il nostro stabile sito in Manfredonia in via Largo del Farro 1 lotto 541 con precisione sono stati effettuati i seguenti lavori:

– Smantellamento e rifacimento pavimentazione con cappotto sul terrazzo e sulle verande, – nuova copertura in marmo ampliato dei vari parapetti, -lavori di manutenzione alla facciata con tecnica di cappotto e pitturazione , -sostituzione porte e finestre e tapparelle completamente nuove, -installazione rampa disabili con sedia elettronica e rifacimento marciapiede atrio con scivolo per facilitare la salita e discesa degli inquilini, – installazione cancello entrata auto elettronico con fotocellula. Ora il nostro stabile ha assunto un tocco diverso ed un estetica completamente nuova”. (Nicola, Manfredonia 13.07.2020)