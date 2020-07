Manfredonia, Ufficio U.R.P. servizio bonus utenze domestiche

Ufficio URP Servizio bonus utenze domestiche (Luce-Gas-Acqua)

Nuove Modalità

E’ possibile accedere all’Ufficio Urp previa prenotazione, e contestuale consegna della documentazione richiesta, presso la guardiola all’ingresso del Comune (Piazza del Popolo) al fine di ridurre il tempo di stazionamento della utenza nell’ufficio Urp.

I soggetti interessati potranno prenotarsi per loro stessi e massimo altri due soggetti, purchè in possesso della documentazione richiesta.

L’accesso all’Uffico Urp è confermato nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 11,30 per il numero di accessi prestabilito.

E’ possibile presentare, da parte del soggetto interessato e non per terza persona, la domanda in modalità telematica

(Pec:protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it ovvero mail:

urp@comune.manfredonia.fg.it e firma digitale, completa degli allegati richiesti).

Non saranno trattate le pratiche pervenute tramite Caf.

I rinnovi relativi a pratiche in scadenza oltre il mese corrente potranno essere prenotati per il primo giorno utile del mese di scadenza della pratica.

Grazie per la collaborazione