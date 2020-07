Meteo Puglia: giornata stabile, gradevole e ventilata

Bari, 13 luglio 2020. Meteo Puglia: seppur in un contesto ancora anticiclonico, sulle regioni meridionali affluiscono più fresche e umide correnti dai quadranti nordoccidentali. Ne consegue un avvio di giornata stabile e prevalentemente soleggiato, salvo locali addensamenti mattutini su Molise, rilievi lucani e Murge. Al pomeriggio da segnalare ancora qualche annuvolamento cumuliforme sui rilievi e il transito di sterili velature, ma senza fenomeni di sorta. Temperature in generale diminuzione di 3-4 gradi, più marcata lungo la fascia adriatica; ancora qualche punta di 30-31°C su basso Materano, golfo di Policoro e Salento. Venti in rotazione e rinforzo dai quadranti settentrionali, moderati o a tratti tesi di Maestrale e Tramontana su Adriatico, Canale d’Otranto e fascia ionica. Mari: mossi il basso Adriatico e lo Ionio, molto mosso il Canale d’Otranto.

Martedì 14 Luglio Giornata stabile, termicamente gradevole e ventilata. Qualche nube diurna sui rilievi

MARTEDÌ: con i massimi dell’anticiclone defilati sui settori occidentali del Continente europeo, correnti relativamente fresche e umide di origine atlantica seguitano ad interessare le regioni meridionali. Ne scaturisce una giornata ventilata, termicamente piuttosto gradevole e all’insegna di qualche banco nuvoloso di passaggio, più frequente e compatto nelle ore centrali del giorno su Molise e media e alta Basilicata, ma senza fenomeni degni di nota. Ampio soleggiamento in Puglia. Temperature minime in calo; massime stazionarie o in lieve rialzo, tra i 25 e i 28°C lungo i litorali adriatici, fino ai 29-31°C su Materano, Tavoliere delle Puglie, Pianura salentina e Tarantino. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari: mossi l’Adriatico e il Canale d’Otranto, da mosso a poco mosso lo Ionio.

Mercoledì 15 Luglio Locale instabilità diurna sui rilievi