Prestiti a protestati con cessione del quinto, è realmente possibile?

Vuoi sapere se iesistono realmente? Nonostante non sia semplice, si potrà seguire un iter conche potrebbe darti la possibilità di poter ottenere liquidità da banche o enti finanziari, anche nel caso in cui tu non goda di un buon

Prima di approfondire i finanziamenti per protestati, vorremmo esporre il concetto di protesto. Si definisce con quest’ultimo termine, quell’atto pubblico la cui finalità è quella di impedire al soggetto debitore (che non è mai riuscito a pagare i suoi debiti) l’accesso ad ulteriori richieste di prestiti, per via della sua inaffidabilità.

Aprire un finanziamento per persone protestate non è molto semplice, ma neanche impossibile. In questo articolo vedremo tutte le condizioni indispensabili per poter richiedere un prestito con formula cessione del quinto anche se si è segnalati come “cattivi pagatori“.

Cessione del quinto per cattivi pagatori e protestati: si può richiedere?

Abbiamo inserito due termini, che seppur possano sembrare sinonimi, in verità contengono delle differenze. I cattivi pagatori sono coloro che non hanno saldato un paio (o più) rate di un vecchio finanziamento. Motivo per cui vengono segnalati alla Centrale Rischi Finanziari (CRIF).

I protestati invece, rientrano tra coloro la cui emissione degli assegni è risultata invalida poiché non hanno potuto onorare i loro debiti. In queste circostanze, per forza di cose si viene iscritti al Registro dei Protesti.

Entrambi i casi complicherebbero di certo l’iter per poter richiedere qualsiasi finanziamento, tranne per la cessione del quinto. Grazie a quest’ultimo prestito, la banca ha la garanzia del cedolino pensionistico o della busta paga, da cui il datore di lavoro tratterrà automaticamente la rata da saldare per il finanziamento.

Se te lo stessi chiedendo, il finanziamento per protestati con cessione del quinto è sicuro non soltanto per le banche, ma anche per te grazie ai tassi e rate fisse per tutta la durata del prestito. Non per questo non dovrai leggere attentamente le clausole e condizioni al momento della stipulazione.

Cessione del quinto per protestati: cosa cambia?

Nonostante tu possa risultare protestato, richiedendo la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, godrai di tutti i diritti. Ecco un esempio:

Piani di rimborso che comprendono una durata tra 24 e 120 mesi;

Tasso fisso per tutta la durata della rata del rimborso;

Possibilità di poter fare richiesta anche se ci fossero ulteriori prestiti in corso;

Possibilità di richiederlo anche se il tuo sistema creditizio non fosse positivo;

Non ci sarà bisogno del garante;

Non dovrai giustificare la tua spesa;

Potrai richiedere un anticipo in merito al capitale da erogare;

Sarai coperto da una polizza per tutelare il credito.

Come vedi anche la cessione del quinto per protestati non presenta nessuna differenza rispetto a chi non lo è. Chiaramente verrà inclusa anche la polizza per tutelare chi ti erogherà il prestito, ovvero l’assicurazione per il rischio di impiego e quella sulla vita (qualora fossi un pensionato).

Prestito della cessione del quinto ad un prestito: cosa ne pensiamo?

Per un protestato o cattivo pagatore è certamente più difficile richiedere dei finanziamenti, perché le banche e gli enti finanziari non hanno più fiducia a causa della tua cattiva reputazione del sistema creditizio poco affidabile.

L’eccezione è la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, che garantisce alla banca la sicurezza di poter ricevere le rate del debito trattenendole direttamente dalla busta paga o dalla pensione. Come di consuetudine ti suggeriamo di controllare attentamente i costi finali che troverai sul preventivo.

Hai ancora dubbi su come ottenere un prestito con la cessione del quinto anche se sei protestato?