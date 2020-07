Regionali. Laricchia “Stanca delle menzogne di Emiliano”

Bari, 13 luglio 2020. “Lo ribadiamo ancora una volta, non può esistere e non esisterà nessun accordo con Emiliano né prima, né durante, né dopo le elezioni. Se dopo aver provato a mentire circa un’alleanza pre elettorale, ora Michele Emiliano cerca di vendersi un inesistente ‘matrimonio’ post elettorale, dimostra di non aver ancora capito che non ha a che fare con il centrodestra, disposto a vendersi in cambio di poltrone”.

Lo dice in una nota la Consigliera regionale, Antonella Laricchia candidata presidente del M5S alla Regione Puglia.

“L’unico voto utile ai pugliesi è quello al M5S, visto che lui e Fitto hanno attuato le stesse politiche e si contendono gli stessi candidati. Continuare a parlare del M5S mi sembra un patetico atto finale attraverso cui cercare di recuperare credibilità, affiancando la sua immagine ‘pregiudicata’, alla nostra, dopo un teatrino di niente durato cinque anni, in cui non ha mai ascoltato le nostre proposte per risolvere l’emergenza rifiuti in Puglia o per rendere più efficiente la sanità o per l’avanzamento della spesa del PSR”.