Caso Manfredonia, gli organizzatori non hanno violato nessuna regola

Manfredonia, 13/07/2021 – (ilpuntoamezzogiorno) Nonostante avesse guardato le partite a casa, Gianni, idraulico romano, ha “pagato” con l’ormai tristemente nota quarantena, la vacanza che ha concesso al figlio 17enne, affidandolo ad una nota associazione che fa da tour-operator per ragazzi di età compresa tra i 16 e i 20 anni.

A gruppi di 450 o 500, provenienti da tutta Italia, i giovani si ritrovano nella stessa struttura in stanze da 4 ragazzi ciascuna. Un’esperienza sicuramente entusiasmante e formativa dal punto di vista sociale ma che porta a condividere spazi con sconosciuti a discapito dei rischi di contagio.

“E’ tornato giovedì dal soggiorno a Manfredonia e domenica, cioè dopo che ha partecipato ad aperitivi e incontri con amici, ci ha chiamato la Asl per comunicarci che nel suo gruppo di circa 450 giovani ci sono stati casi di positività al Covid, quindi si sarebbe dovuto sottoporre a tampone”. Cosa che il ragazzo ha fatto il lunedì risultando positivo. Quindi, con il caldo di inizio luglio, i suoi contatti diretti che lui ha avuto, oltre alla famiglia, si sono dovuti sottoporre alla quarantena.

Tre settimane per mille e cinquecento giovani solo per questa associazione, senza considerare le altre che operano allo stesso modo e sul sito, in merito alla prevenzione dal Covid si legge che “tutti i partecipanti dovranno compilare un’autocertificazione in cui dichiarano di essere in buona salute e di non essere entrati in contatto con persone positive al Covid-19 negli ultimi 7 giorni. Ogni partecipante è tenuto a partire portando con sé mascherine e gel igienizzante”.

Intendiamoci, gli organizzatori non hanno violato nessuna regola perché nessuno impone loro di esercitare controlli diversi da quelli che hanno fatto. Del resto, neanche i villaggi turistici, dove confluiscono migliaia di persone per volta, chiedono al check-in referti di tamponi o certificati di vaccinazione. “Misuriamo la temperatura più volte al giorno – dice la responsabile di uno dei maggiori villaggi turistici italiani ma che è del tutto simile a quella di altre strutture – l’obbligo delle mascherine nei luoghi affollati, e medici all’interno oltre che doppi turni ai ristoranti per i pasti, o per accedere alle strutture per gli intrattenimenti”. (ilpuntoamezzogiorno)