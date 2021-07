Covid Puglia, Lopalco “Vaccinare presto per evitare nuove restrizioni”

Foggia, 13/07/2021 – «Il vaccino è l’unica arma a nostra disposizione per sconfiggere il virus» ribadisce l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco dopo che i numeri del contaggio sono risaliti nella giornata di oggi. «L’arrivo di varianti più diffusive attacca soprattutto la parte di popolazione non vaccinata, mentre ha un impatto molto inferiore su quella parte già completamente vaccinata, per la quale i casi gravi che necessitano cure intensive sono in drastico calo» afferma Lopalco.

«Superare 4 milioni di somministrazioni in pochi mesi, con un alto rapporto tra dosi consegnate dal Commissario e dosi somministrate in Puglia è sicuramente un ottimo risultato, ma occorre vaccinare presto e bene, recuperando soprattutto le classi di età più a rischio. In caso contrario, l’impatto sui sistemi sanitari che sono già stati messi a dura prova in inverno-primavera, potrebbe indurre le autorità all’introduzione di nuove restrizioni sociali».