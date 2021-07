Detrazioni per “Bonus facciate” a Monte, Fusilli: “Allargata la platea dei beneficiari”

Generare economia per le imprese e le maestranze locali, bellezza e decoro per lo skyline cittadino e maggiore sicurezza per i cittadini. Con questi presupposti la Giunta comunale di Monte Sant’Angelo (con Delibera n. 112 del 23 giugno scorso) ha assimilato ed equiparato alcuni quartieri della “ZOT C” alla “ZOT B”, presupposto utile per l’accesso al “bonus facciate”. Nello specifico, potranno richiedere le detrazioni fiscali anche i cittadini residenti nei quartieri: C1 (zone Ingrasso – Tufara rossa – Caserma Carabinieri – ex Despar), C1/2 (Niviera), C2/2 (S. Antonio Abate), C2/3 (Mandolino).

CONSULTA E SCARICA IL MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Il “bonus facciate” è lo sconto fiscale del Governo per abbellire gli edifici delle città in tutt’Italia. Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti. Può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, che l’Amministrazione di Monte Sant’Angelo ha prontamente adeguato per allargare la platea dei potenziali beneficiari.

“Con questo atto amministrativo centriamo più obiettivi e ne siamo particolarmente orgogliosi – dichiara il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici e urbanistica Michele Fusilli, che aggiunge – “Abbiamo voluto fortemente questo equiparamento che consente ad un’altra parte importante della nostra città di poter beneficiare del bonus facciate. Invito dunque i nostri concittadini ad attivarsi celermente per attivare tutte le relative procedure. Con questo strumento del Governo possiamo riqualificare il patrimonio immobiliare a favore di un maggior decoro visivo (in ottica turistica e della vivibilità) dei nostri scorci cittadini, migliorarne la sicurezza e la fruibilità e garantire lavoro ad imprese e maestranze locali. Che sia un nuovo e benaugurante segnale di ripartenza per tutti”.

Consulta la guida del Bonus facciate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Facciate.pdf/129df34a-b8b7-5499-a8fb-55d2a32a0b12

