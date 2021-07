Il disastro continua, non si fermano le fiamme a Vico del Gargano

Vico del Gargano, 13.07.2021 – Le fiamme non cennano a fermarsi nel territorio di Vico, in prossimità della strada provinciale verso Ischitella. In tarda serata è peggiorata la situazione, anche per l’impossibilità dei canadair di levarsi in volo durante le ore notturne. Le fiamme hanno toccato nuovamente le abitazioni. Il fumo, spinto dal vento, si è propagato verso le località vicine.

Sul posto stanno intervenendo senza sosta i Vigili del Fuoco aiutati dall’Arif, dal Gruppo Giacche Verdi e quattro squadre della Protezione Civile Pegaso di Vieste. Al momento la strada provinciale che collega Vico del Gargano con Ischitella è chiusa al traffico, pertanto sarà possibile raggiungere Vico attraverso la superstrada. Non sono segnalati feriti.

“Sono ancora in corso le attività di spegnimento. È una lunga giornata questa! – hanno riferito le Giacche Verdi – Abbiamo fatto tutto quanto possibile, insieme. Abbiamo visto tutte le forze disponibili in campo per cercare di salvare il più possibile, per limitare i danni. Abbiamo fatto il possibile con #Arif #gevdicapitanatanoe #GRUPPOVOLOCANADAIR #carabinieri #vigilidelfuoco #pegasovieste #protezionecivileischitella ma un po’ ci sentiamo sconfitti dall’ignoranza che ha provocato tutto questo. Siamo stati vicini con mezzi ed uomini a chi stava perdendo qualcosa, e ci saremo sempre. Non vincerete voi, noi non molliamo. #giaccheverdigargano”

Unanime la vicinanza da parte del sindaco di Peschici, Francesco Tavaglione, che scrive: “Ho la morte nel cuore. Sto rivivendo in queste ore il dramma, l’angoscia, la tristezza, la sofferenza, la rabbia, lo sdegno di quel dannato 24 luglio 2007.Esprimo, anche a nome di tutti i Peschiciani, vicinanza, amicizia e solidarietà al Sindaco Michele Sementino ed all’intera Comunità Vichese.Il Gargano non muore, Reagisce”.

“A Vico ho passato gli anni più belli della mia giovinezza – scrive invece il sindaco di Rodi Garganico, Carmine d’Anelli – Vico era la sede del lavoro di mio padre. Vico è la mia seconda casa. Spero profondamente che Dio abbracci i nostri fratelli vichesi e li protegga da questo disastro. Sono con il cuore con tutti voi”.