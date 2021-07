Orta Nova. I.I.S. A. Olivetti, fucina di eccellenze: 27 volte 100

Orta Nova – Anno scolastico 2020/21 concluso con il botto all’Istituto di Istruzione Secondaria “A. Olivetti”. Ben 27 studenti del quinto anno sono riusciti a conseguire il diploma con una votazione pari a 100/100. E, di questi, 10 con la lode.

Risultato degno di nota, decisamente. Un risultato, in realtà, che quasi non deve stupire, perché, semplicemente, arriva a coronamento di anni di lavoro, impegno, costanza e determinazione nella volontà di crescere e migliorarsi. Un risultato che scaturisce dalla passione e dalla voglia di offrire servizi, conoscenze, competenze, da parte del personale tutto dell’Istituto nei confronti della scuola, degli studenti, del territorio.

Tanti gli elementi che hanno portato ad un tale risultato. Prima di tutto, l’attenzione nel considerare lo studente il centro e la ragione principale di ogni attività, di ogni iniziativa, di ogni progetto, di ogni esperienza. E poi.

Attività didattiche orientate nel presente, sempre più all’innovazione e all’inclusione, nella consapevolezza di quanto sia importante mantenere, comunque e di continuo, uno sguardo rivolto alle origini, al passato e con occhi spalancati verso il futuro. Diversi progetti extracurricolari per il conseguimento di titoli spendibili nel mondo del lavoro: patente europea ECDL per le competenze informatiche; certificazioni linguistiche con enti prestigiosi, come Cambridge English; attività teatrali; scrittura creativa.

Viaggi all’estero per fornire agli studenti la possibilità di vivere la dimensione europea dell’apprendimento e le prospettive di lavoro che ne possono derivare. Sperimentazioni al passo con le indicazioni che vengono dal Ministero dell’ Istruzione, come, per esempio, nell’insegnamento dell’educazione Civica, ai sensi della L. 92/2019.

Possibilità di far vivere ai ragazzi esperienze nel mondo del lavoro, nell’ottica dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, in origine detti Alternanza Scuola-Lavoro.

Aiuti concreti agli studenti nei momenti di difficoltà, con libri gratuiti, dispositivi informatici in comodato d’uso, studio assistito. E, tutto questo, anche e soprattutto nel periodo presente, nei giorni della pandemia da COVID-19.

Nel costante rispetto delle misure indicate dalle autorità, per contrastare e fronteggiare i pericoli derivanti dalla diffusione dei contagi da coronavirus, l’Istituto Olivetti ha infatti messo in campo, fin dall’inizio, dal marzo 2020, tutti gli sforzi necessari, sia in didattica in presenza che in didattica a distanza, per poter continuare ad esserci per i propri studenti. E per confermare, ancora e con tenacia, la volontà di dare il proprio contributo e la propria spinta a che il territorio locale potesse e possa progredire. A dispetto della pandemia.

Insomma, l’Olivetti c’è. E i risultati sono arrivati forti e chiari…per 27 volte 100!

Congratulazioni ai ragazzi di seguito elencati e, certamente, a tutti i diplomati, per la collaborazione e lo studio insieme!

D’ARASMO MICHELE

5 A OTTICO

100/100esimi

LONGI MARTINA

5 A OTTICO

100/100esimi e Lode

RAMUNNO

FLORIANA

5 A OTTICO

100/l00esimi

DI TRANI ANGELA

5 A SERV. COM.

100/l00esimi

FERRAGONIO FABIO

5 C SERV. COM

100/l00esimi

PIARULLI SALVATORE

5 C SERV. COM

100/100esimi e Lode

TRATTOSA ANNAPIA

5 C SERV. COM

100/l00esimi

ARGENTINO ANGELA RITA

5 A LIC. CLASSICO

100/100esimi e Lode

DI PIERRO GIOVANNA PIA

5 A LIC. CLASSICO

100/100esimi e Lode

COLIA MARILISA

5 A LIC. CLASSICO

100/l00esimi

MARTIRE NICLA

5 A LIC. CLASSICO

100/l00esimi

PENNELLA STEFANIA

5 A LIC. CLASSICO

100/100esimi e Lode

ZANNI ITALIA INCORONATA

5 A LIC. CLASSICO

100/l00esimi

PUGLIESE GIUSEPPE

5 B SC. UMANE

100/l00esimi

SAURO NATALIA

5 B SC. UMANE

100/100esimi e Lode

ZANNI MARTINA

5 B SC. UMANE

100/100esimi e Lode

AMMENDOLA LORENZO

5 C LIC. SCIENTIF.

100/l00esimi

BRUNO RUGGERO LORIS

5 C LIC. SCIENTIF.

100/l00esimi

FARAMONDI GIUSEPPE A.

5 C LIC. SCIENTIF.

100/l00esimi

FIERAMOSCA ANTONELLA

5 C LIC. SCIENTIF.

100/l00esimi

MITRIONE RAFFAELLA

5 C LIC. SCIENTIF.

100/l00esimi

PAPAGNO ALBERTO PIO

5 C LIC. SCIENTIF.

100/l00esimi

TRAISCI LEONARDO

5 C LIC. SCIENTIF.

100/100esimi e Lode

ARAIN WALEED SULEMAN

5 B SERV. COM

100/100esimi e Lode

D’ASSISTI FEDERICA

5 B SERV. COM

100/l00esimi

GIANNETTA STEFANO

5 B SERV. COM

100/l00esimi

KAUR SIMRANJIT

5 B SERV. COM

100/100esimi e Lode

Il Dirigente Scolastico

Prof. Leonardo CENDAMO