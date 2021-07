Santa Maria del monte Carmelo

Nella Comunità sipontina, il culto verso la Madonna del Carmelo è molto avvertito e le invocazioni nei suoi riguardi sono state e sono abbastanza frequenti. Lei è dispensatrice di pace ed è considerata come la protettrice dei muratori e dei carrettieri: A Madonne u Carmene:/ a fèste d’i frabbrecature e d’i carrettire (La Madonna del Carmine/ è la festività dei muratori/ e dei carrettieri)

Era uso diffuso di non andare a fare il bagno nel giorno di questa festività, perché “giorno ricordevole): A Madonn’u Carmene ji punde de stèlle (Il giorno della festività della) Madonna del Carmine/ è un “punto di stella”), anche se poi per i forestieri che qui venivano a villeggiare (specie i Foggiani) la stagione balneare iniziava in questo giorno (16 luglio) per terminare il 15 agosto.

Madonna de llu Carmene,

Caremela bbèlle

Mitte a péce

Addica ce fé lla guèrre

Madonna del Carmine/ Carmela bella/ metti la pace/ dove c’è la guerra

