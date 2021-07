SIN Manfredonia e area ex Enichem, Tasso chiede risposte a Cingolani

Nel corso del Question Time della Camera dei Deputati in programma domani, mercoledì 14 luglio, l’On. Antonio Tasso, Capogruppo MAIE/PSI, rivolgerà un’interrogazione a Roberto Cingolani, Ministro per la Transizione Ecologica, sul SIN (Sito di Interesse Nazionale) di Manfredonia, dove insiste l’Area Industriale Ex Enichem in agro di Monte Sant’Angelo.