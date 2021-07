“Vorrei avere 100 mani!”. Nasce la Famiglia Camilliana laica del Gargano

Nascerà il 14 luglio presso la Parrocchia Santa Maria della Libera di Macchia la prima famiglia Camilliana laica del Gargano.

Durante la Santa Messa delle ore 19.30, Presieduta da S.E. Mons. Franco Moscone, Vescovo della Diocesi di Manfredonia-Vieste e S.Giovanni Rotondo, ci sarà la vera e proprio cerimonia della promessa che costituirà il punto di partenza, sulle orme di San Camillo, per una comunità di persone che ha deciso di fare della Spiritualità del fondatore dell’ordine dei Ministri degli Infermi, l’ispirazione delle proprie opere verso ammalati e bisognosi per i prossimi anni.

La nascita della famiglia Camilliana laica risale sin all’epoca di San Camillo:

Il Santo di Bucchianico era mosso da vera passione per rispondere ai bisogni degli uomini… per chi era afflitto nella malattia e nella sofferenza. Ne vedeva così tanti di bisogni attorno a sé che la tradizione vuole che esclamasse: “vorrei avere cento mani” e così arrivare a tutti!

Animato da questo spirito, diede ospitalità presso la Maddalena a una congregazione di laici che, senza emettere i voti religiosi, decise di seguirne le orme e collaborare allo sforzo caritatevole.

Questa prima intuizione (1592) ebbe immediatamente seguito a Napoli dove i primi Camilliani coinvolsero in modo tale la comunità ecclesiale che tutti, sacerdoti, religiosi e i laici dedicarono parte del proprio tempo e i propri beni all’assistenza agli ammalati nelle famiglie e negli ospedali.

«Tutto ciò si deve innanzitutto a Dio e, per ultimo, al nostro Ordine (…). Pareva che i nostri servissero di spinta per tutti in questo tipo d’assistenza».

Il primo biografo di San Camillo afferma di «non aver letto né sentito affermare che nessun’altra città del cristianesimo abbia avuto tanti nobili che servissero gli ammalati negli ospedali come a Napoli». Ma fu solo dopo il Concilio Vaticano II che l’idea di una condivisione del carisma con i Laici iniziò a prendere piede e a prendere una forma istituzionale. Accanto alle migliaia di professionisti che operano nelle strutture dell’Ordine, nacque la Famiglia Camilliana Laica, composta da persone impegnate a vivere l’ideale e lo spirito di San Camillo nel servizio agli ammalati.

Anche se legata all’Ordine e animata dallo stesso spirito, essa gode di propria autonomia e ha uno statuto proprio; ha un proprio Organismo dirigente (Commissione Centrale) eletto dalla Assemblea Generale e rimane in carica sei anni.

Della Famiglia laica fanno ormai parte migliaia di membri sparsi in tutto il mondo, anche in Paesi dove non esiste presenza dei religiosi camilliani. Molti professionisti della salute ne fanno parte arricchendo la loro professionalità con la spiritualità camilliana.

Una tappa nuova ed importante dunque per la nostra comunità di Macchia…che si arricchisce nello Spirito di San Camillo.

Michele Ciani