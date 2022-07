Criminalità Foggia, Ass. Sacro Cuore: “Situazione non più sostenibile”

Statoquotidiano.it, Foggia, 13 luglio 2022 – Dopo l’ennesimo omicidio avvenuto a Foggia, nei pressi della Parrocchia del Sacro Cuore del Rione Candelaro, mentre tanti ragazzi e ragazze affollavano l’oratorio per i giochi estivi, la Parrocchia ed il Presidio di Libera Foggia “N.Ciuffreda e F. Marcone” ieri sera hanno svolto un sit-in per ribellarsi a tanta violenza, per “vincere la paura ed il senso di solitudine”.

È stato scelto un luogo fortemente simbolico per l’evento, vicino alla statua di Don Bosco a Piazza Sacro Cuore: il principio del Santo era “educare i qiovani a essere buoni cristiani e onesti cittadini”. Il fondatore dei Salesiani è partito proprio dalle “periferie” per offrire quella solidarietà il cui fine è la giustizia sociale, per testimoniare la centralità e la dignità di ogni persona.

Ieri sera si è sentita una voce di comunità unita, che non si vuole rassegnare alla cultura della morte, ma vuole costruire una città diversa, libera dalla violenza criminale e mafiosa.

Massimo Marino, presidente Aps Sacro Cuore e referente del progetto ‘Rigenerazioni’ ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per StatoQuotidiano:

“Il fatto accaduto ieri, dimostra ancora una volta come la mafia a Foggia è presente con arroganza e con sempre più violenza. In piena luce, a pochi passi da un incrocio trafficato a pochi passi dalla chiesa del Sacro Cuore e dall’oratorio dove si stava svolgendo l’estate ragazzi, si spara senza pietà. Una situazione non più sostenibile, in un territorio e in un quartiere già fragile”.

“C’è bisogno di una maggiore e quotidiana presenza delle istituzioni, delle forze dell’ordine che con forza presidino il territorio ed accanto a questo c’è bisogno del coraggio e impegno di tutti i cittadini nel denunciare e operare per il bene comune. È necessario essere attivi sul territorio, senza rassegnarsi, facendo prevenzione, un impegno a cui tutte le agenzie educative sono chiamate in primis le famiglie”.

“Nel nostro piccolo come associazione Sacro Cuore insieme alla parrocchia-oratorio del Sacro Cuore di Gesù, realtà dove siamo nati e con il quale condividiamo la nostra missione educativa, sullo stile di don Bosco, stiamo lavorando a Candelaro in questa direzione”.

“Abbiamo realizzato in questi anni attraverso il progetto Rigenerazioni e con il concreto contributo di tanti partner, una comunità educante, un patto educativo di comunità, un comitato di quartiere, ma questo non è ancora sufficiente. È necessario crescere generando progettualità e azioni sempre più sistematiche ed inclusive capaci di coinvolgere i ragazzi e tutte le realtà e le persone che desiderano nella quotidianità promuovere il bello, il buono nel nostro territorio e nella nostra città, questo perchè siamo fortemente convinti che da soli, non si va da nessuna parte! È necessario che le realtà del territorio: scuole, parrocchia, oratorio, associazioni, famiglia, università, dialoghino e facciano un fronte comune, superando il pericolo della autoreferenzialità, collaborando su temi importanti come la povertà educativa, problematica crescente nella nostra realtà. Un luogo dove facilmente si annida e cresce il disagio e la devianza, un terreno fertile per la mafia che per affermarsi ha sempre bisogno di nuove leve”.

“Siamo realisti è difficile, a problemi complessi, non esistono ricette semplici e veloci, c’è bisogno di tempo per provare a generare un cambio di rotta a Foggia”.

“Nonostante le difficoltà noi continuiamo, con le nostra attività, a sperare e ad incoraggiare un cambiamento sociale culturale per la nostra città (laddove forse qualcuno colpevolmente ha già smesso di farlo), lo dobbiamo ai nostri figli a quanti come noi ancora credono e non si rassegnano a vedere la nostra città, con grandi potenzialità: la prima sono le persone, sempre più maltrattata e offesa”, conclude Massimo Marino.

Fotogallery Enzo Maizzi: