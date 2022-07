Manfredonia, cane Charlie sta molto meglio: proseguono le indagini

MANFREDONIA (FOGGIA), 13/07/2022 – Mentre proseguono serrate le indagini per individuare il responsabile del ferimento a colpi di zappa del cane Charlie avvenuto lo scorso venerdi mattina a Manfredonia in provincia di Foggia

dove il piccolo Charlie era uscito con un altro cane per una passeggiata era rientrato verso le 9 con il cranio e il muso pieno di sangue in seguito ai colpi di zappa che lo avevano colpito infliggendogli gravi ferite al cranio ed alla mandibola e forse mettendogli fuori uso per sempre l’occhio sinistro ricerche che sono circoscritte ad un gruppo di pastori presenti nelle zona nel momento del ferimento di Charlie per lui arrivano invece ottime notizie dal verdante veterinario, interpellato dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente il dottor Salvatore Taronna ha confermato due passi importanti, il cane sta molto meglio e sopratutto ha ripreso a mangiare, un fatto quest’ultimo molto importante. “La via della guarigione sarà lunga ma noi gli faremo sentire il nostro amore e la nostra vicinanza sempre e per qualunque necessità presente e futura” scrivono gli animalisti di AIDAA.