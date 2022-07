Manfredonia, dipendente pubblico assente “per malattia” ma organizza feste

MANFREDONIA (FOGGIA), 13/07/2022 – In materia di accertamenti amministrativi e a seguito della predisposizione di specifiche attività di controllo del territorio organizzate dalla Questura di Foggia, il personale del Commissariato di Manfredonia, recependo anche le numerose istanze provenienti dai cittadini, ha sanzionato più volte gli esercenti di un noto locale ubicato all’interno del porto che, senza le apposite autorizzazioni, organizzavano eventi di pubblico spettacolo.

Nelle more degli approfondimenti effettuati dagli operatori del locale Commissariato si è appurato che il titolare della licenza era un dipendente pubblico che, dopo avere comunicato all’amministrazione di appartenenza l’assenza dal lavoro per malattia, gestiva personalmente l’esercizio commerciale. Per tale ragione lo stesso è stato deferito a piede libero per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.