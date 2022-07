Manfredonia, Rinaldi: “Elettori ridotti a tifosi lobotomizzati e felici”

Per onestà, devo riconoscere che non mi piace questa idea del Carnevale Estivo perché fuori tempo, fuori contesto, fuori tutto (pare una canzone di Gigi D’Alessio che parla di neve ad agosto…); tuttavia, questo non mi impedirà di prestare alcuni vestiti indossati dai miei figli, finalizzati ad allestire una mostra proprio sul Carnevale di Manfredonia.

Potrebbe essere un inizio per realizzare quel sogno? Chissà. Gianni Rotice se ne prenderà il merito? Ecchisenefrega!!! Manfredonia viene prima di tutto. Manfredonia è la nostra squadra del cuore e dovremmo tifare solo ed esclusivamente per Lei: non per la maggioranza, non per l’opposizione né, tantomeno, per le tante “ferrizze” che si reputano sedie”.