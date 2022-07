Manfredonia, venerdì 15 luglio c’è Consiglio comunale: ecco gli accapo all’ordine del giorno

La Presidente Giovanna Titta, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Comunale e degli artt. 33, 34, 35, 36 e 39 del vigente Regolamento C.C., ha convocato il Consiglio Comunale d’urgenza, in seduta di prima convocazione, sessione straordinaria, per venerdì 15 luglio 2022 alle ore 16:00, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente ORDINE DEL GIORNO: