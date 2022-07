“Opposizione muta davanti all’ignobile comportamento di Ciuffreda”

MANFREDONIA (FOGGIA), 13/07/2022 – “Predicare bene, razzolare malissimo. È sceso un silenzio assordante da parte delle “Voci in Comune” dell’Opposizione, improvvisamente diventate afone davanti all’ignobile comportamento del DEM Massimo Ciuffreda nei confronti del prof Vincenzo Di Staso insultato con violenza sui social con termini che ci rifiutiamo di ripetere nel rispetto di una persona simbolo dell’inclusione e della disabilità del nostro territorio.

Non un cenno di condanna e di presa di distanze da parte dei moralisti componenti dell’opposizione e magicamente sono stati silenziati anche i tanti profili fake (Nonno Matteo, Mario Legale Cataldi, Matteo Santoro, Mara Aram, solo per citarne alcuni) moltiplicatisi queste settimane per insultare gratuitamente e vigliaccamente l’Amministrazione.