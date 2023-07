Allarme cianobatteri nelle acque lagunari di Ischitella

Gargano – Un’avvertenza importante viene diramata oggi dal Comune di Ischitella riguardo alla presenza di un’elevata concentrazione di cianobatteri nelle acque lagunari.

Secondo i recenti rilievi dell’ARPA effettuati l’11 luglio 2023, alcuni di questi organismi, appartenenti al genere Pyramimonas, sono presenti in quantità tali da causare la colorazione dell’acqua in un inquietante verde-marrone.

La preoccupazione principale è data dalla potenziale produzione di cianotossine da parte dei cianobatteri, sostanze che possono risultare dannose per la salute umana. In particolare, soggetti più delicati potrebbero sperimentare irritazioni cutanee, gastrointestinali e respiratorie reversibili, specialmente in presenza di aerosol causati dal vento o dall’attività sportiva in acqua. Si raccomanda inoltre di prestare attenzione agli animali domestici che bevono l’acqua del lago o si leccano il pelo dopo essere stati a contatto con l’acqua lagunare.

Di conseguenza, viene fortemente sconsigliata la balneazione nelle acque lagunari di Ischitella. È importante tutelare la salute pubblica e adottare le precauzioni necessarie per evitare potenziali effetti negativi causati dai cianobatteri e dalle cianotossine presenti nell’acqua.

Il Comune di Ischitella si impegna a fornire regolari aggiornamenti sulla situazione, al fine di informare la cittadinanza sugli sviluppi e sulle eventuali misure adottate per risolvere il problema.

Articolo a cura di Vittorio Agricola.