Apricena: un’esplosione di eventi oltre SuoninCava

Foggia – Apricena. Non si ferma solo all’evento di successo SuoninCava. Questo è quanto afferma con entusiasmo il sindaco Antonio Potenza, il quale ha sottolineato l’importante lavoro di squadra che ha reso possibile il ritorno di questo grande festival musicale.

“È stato un lavoro importante, devo dire, perché abbiamo pensato e immaginato questo grande ritorno già dopo l’estate del 2022”, ha dichiarato il sindaco Potenza.

“Nonostante le grandi problematiche legate all’organizzazione e alla sicurezza, abbiamo deciso di organizzare dei concerti in una cava, cosa che non è semplice. Dopo il successo del Carnevale 2023, che è stata una fantastica kermesse, abbiamo capito che era possibile realizzare questo evento.

Da allora, ci siamo messi a lavorare, e oggi siamo lieti di annunciare che SuoninCava torna in grande stile con un festival in cava, in piazza e in tutta la città, con grandi auspici e con artisti di talento.”

Questo evento non solo porta intrattenimento e divertimento alla cittadina di Apricena, ma ha anche un impatto significativo sull’economia locale. “Sicuramente c’è un indotto importante perché contribuiamo come macro area a dare lustro a una provincia che ha delle potenzialità”, ha affermato il sindaco Potenza.

“La presenza di visitatori provenienti da fuori città genera un indotto che si sviluppa sia all’interno che all’esterno di Apricena, portando sicuramente sviluppo e successo all’intera Capitanata.”

Ma gli eventi a Apricena non si fermano al festival SuoninCava. “Abbiamo eventi sparsi su tutto il territorio di Apricena, dal centro urbano alle periferie, e ora persino in una cava”, ha rivelato il sindaco.

“Abbiamo iniziato già intorno al 10 di giugno e andremo avanti fino a fine settembre o inizio ottobre. Nel centro storico, valorizzeremo le antiche botteghe per organizzare eventi legati al cibo il vino e alla cultura.”

Il calendario degli eventi a Apricena è ricco e variegato. “Il 29 luglio avremo la Notte Bianca, un evento che attira ogni anno migliaia di persone”, ha annunciato il sindaco entusiasta. “Domani stesso, venerdì 14 luglio, inizierà il Picchio in Jazz, una manifestazione di jazz con artisti veramente importanti. E ci saranno molte altre manifestazioni, come una Rievocazione Storica e la Sagra del Cinghiale ad agosto. Insomma, non mancano certo gli eventi.”

Le date di tutti gli eventi saranno pubblicate sulla pagina ufficiale del Comune di Apricena su Facebook.

Articolo a cura di Vittorio Agricola. Interviste a cura di Valerio Agricola.