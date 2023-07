Bimbi annegati a Manfredonia, la rete di protezione era bucata

Serviva solo per andare ad attingere l’acqua oppure è stato fatto per permettere ai bimbi l’uso della vasca come gioco? Lo zio delle vittime precisa: “Sapevano che era pericoloso, non era una piscina”. E oggi tutta la comunità di Manfredonia darà l’ultimo saluto alle piccole vittime di questa tragedia.

MANFREDONIA (FOGGIA) – Ci sono ancora tanti interrogativi sui bimbi annegati a Manfredonia . Daniel e Stefan, fratelli di 6 e 7 anni, sono annegati una vasca di raccolta acqua piovana per l’irrigazione. Per raggiungere l’invaso, potrebbero aver usato un foro nella rete metallica che recinta per sicurezza la struttura.

Il vascone della morte si trova a pochi metri dal casolare dove i genitori di Daniel e Stefan vivono e lavorano, regolarmente, come braccianti agricoli nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, in località Fonterosa. Il vascone è recintato, una barriera alta più di un metro che però ha un accesso non autorizzato, un buco. Ed è qui che i due bimbi sono passati per raggiungere l’invaso e trovare la morte.

La famiglia dei due bimbi vive a pochi metri dal vascone, un un casolare composto da tre edifici.

Sono anni che la famiglia rumena si è stabilita lì. I genitori di Daniel e Stefan hanno altre due figlie, una adolescente e l’ultima nata pochi mesi fa. Una famiglia perfettamente integrata nella comunità di Manfredonia tanto che i servizi sociali non sono mai dovuti intervenire. Una situazione modesta ma non emergenziale o di degrado, come è invece facile trovarle nelle campagne foggiane.